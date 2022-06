De acteurs van ‘Festen’ waren in topvorm in Waalwijk

Volop kritiek vanuit politiek Altena op stikstof­plan­nen kabinet

ALTENA - De raad van Altena maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de beoogde stikstofplannen van het kabinet voor de boeren in Altena. ,,Wordt niet vergeten dat boeren ook mensen zijn?”, vroeg Arno Bouman (CDA) zich af. Hij stond niet alleen in zijn zorgen en kritiek. Een motie wordt voorbereid om een signaal af te geven aan het kabinet.

22 juni