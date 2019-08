De advocaat die in een cadeautje woont aan de Nieuwkuijksestraat

Toen haar moeder in februari 2017 overleed had Claudia de Leeuw (52) ervoor kunnen kiezen het ouderlijk huis aan de Nieuwkuijksestraat 104 over te nemen. Maar haar kinderen waren uitgevlogen, en alleen met haar echtgenoot dit prachtige pand betrekken, inclusief enorme tuin, was too much. Dus schakelde ze een makelaar in. En zo kwam het in handen van koper Frank Vermeeren (58), die er in z'n eentje introk. Groot? Dat is voor de advocaat een betrekkelijk begrip. "Ik heb aan de Grotestraat 62 in Drunen gewoond, het voormalige huis van Max Lips. Dat perceel was twee keer zo groot. En vergeet niet dat het deel rechts van de voordeur als kantoor dient - daar werken we met z'n drieën."