De afstand zat de smoorverliefde Wim en Marijke niet in de weg

WAALWIJK - De één komt uit Noordwijk, de ander uit Waalwijk, maar die afstand weerhield Marijke van Bohemen (81) en Wim Harmeling (84) er niet van om voor elkaar te gaan. Anderhalf jaar lang hebben ze per brommer of trein op en neer gependeld. En het was het allemaal waard. Dit jaar zijn ze zestig jaar getrouwd.

Wim en Marijke hebben elkaar leren kennen op de Boulevard van Noordwijk aan Zee. Wim was op dat moment gelegerd bij de marine op basis Valkenburg, vlakbij Leiden. Na anderhalf jaar flinke afstanden te hebben afgelegd om elkaar te kunnen zien, werd op 29 oktober 1960 het jawoord gegeven in Noordwijk. Als trouwcadeau kregen ze 75 gulden. Maar het echte liefdesgeluk volgde een paar maanden later toen hun eerste zoon werd geboren. De familie was compleet na de geboorte van nog zoon en een dochter.

Sociaal leven

Samen met de kinderen, maar ook later toen de kroost inmiddels was uitgevlogen, werd er regelmatig gekampeerd. Andere bezigheden waar Wim veel tijd aan kwijt was, zijn het repareren van auto's, het geven van autorijlessen bij rijschool BAX in Drunen en klussen. Zijn handigheid was als elektricien bij familie en kennissen bekend. Veel meterkasten en elektrische installaties zijn door hem aangelegd.

Marijke heeft altijd klaargestaan voor andere mensen. Dat deed ze in haar jongere jaren en doet ze nu nog steeds. De eerste Turkse gastarbeiders in de jaren '70 hielp ze met allerlei praktische zaken. Ook was ze samen met Wim actief bij de toneelvereniging Réverence in Drunen; zij als toneelspeelster en koorlid, hij als man van de techniek. De decordoeken werden in hun garage geschilderd.

Tripjes naar het buitenland

Het echtpaar heeft regelmatig op diverse huizen in binnen- en buitenland gepast. Ze waren sowieso vaak over de grens te vinden. Vooral Duitsland is in de afgelopen tientallen jaren met regelmaat bezocht. Voor vakanties, maar ook voor vrijwilligerswerk. Wim en Marijke zijn lange tijd gastouders geweest via Europa Kinderhulp. Wim zorgde voor de intakegesprekken en begeleidde kinderen tijdens hun reis met de trein. Met enkele meisjes, inmiddels volwassen dames, hebben ze nog steeds contact.

Het echtpaar heeft naast drie kinderen ook vijf kleinkinderen, die inmiddels allemaal voorzien zijn van een partner.