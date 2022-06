De beweegpot van Drunenaar Timo Vogels verovert steeds meer klaslokalen

Een uur lang de hersenen gebroken over staartdelingen, of een dictee moeten maken waarin persoonsvormen en voltooid deelwoorden in alle soorten en maten voorbijkomen. Voor menig kind is het prettig om de spanningsboog even te verslappen om daarna weer lesstof tot zich te nemen. Daar ontwikkelde docent Timo Vogels iets voor: de Beweegpot Energizer. En dat ding is een hit.

Vogels, gymleerkracht van Stichting Scala, het collectief van basisscholen in de gemeente Heusden, is er razend enthousiast over. ,,Een glazen pot met stroken papier. Daarop staan beweegspelletjes, Energizers, die je in de klas kunt doen. Zonder dat je extra materiaal nodig hebt. Dat is de Beweegpot”, zegt de 29-jarige Drunenaar, die opgegroeid is in Leidschendam.

Een Voorbeeld? ,,De Popster. Je loopt door elkaar heen, geeft elkaar de hand. Als je een knipoog krijgt, dan roep je een paar seconden later dat je een hand hebt gekregen van de popster. Zo moet de rest ontdekken wie er zo beroemd is.”

Korte spelletjes in de klas doen om het concentratieverlies of onrust teniet te doen, zijn er legio. Vogels: ,,Maar ze staan in boeken. Moet je bladeren, opzoeken. Is het momentum al voorbij. De Beweegpot is veel makkelijker. Draait ‘m open, graait erin. Binnen een paar seconden ben je aan het spelen.” En, slaat het aan? “Zeker, ik heb de Energizers al op verschillende scholen uitgeprobeerd.”

Hinkelen, springtouwen; het verdwijnt

De Energizers zetten kinderen tevens aan tot meer bewegen. Bewegen, dat zouden ze op de speelplaats ook meer moeten doen, vindt Vogels. “Voetballen, dat zie je nog veel. Maar elastieken, springtouwen, hinkelen: het verdwijnt. Dus is er ook een Beweegpot Buitenspelen uitgebracht.” Spellen bedenken, het gaat Vogels (29) heel goed af. ,,Ik heb zo veel ideeën. Waar het vooral om gaat: je moet het snel uit kunnen leggen, zodat je meteen aan de slag kunt.”

De twee beweegpotten zijn ondergebracht in een bedrijf: Energize Games. Timo is het creatieve brein, zijn oude schoolvriend Daan van Rees, die in Den Haag woont, neemt backoffice alles voor zijn rekening. Sinds vorige week is de Beweegpot Samenspelen op de markt. ,, Die is gericht op huishoudens met kinderen.”

Spelletjes op papier

De Beweegpotten, waarvan er inmiddels 5000 van zijn verkocht, hebben hun ontstaan te danken aan corona. ,De gymlessen gingen niet meer door, voor de leerkrachten was dat een gemis. Of ik spelletjes op papier kon zetten, zodat de kinderen van tijd tot tijd toch hun energie kwijt konden.” Henk van der Pas, directeur van Scala, vond het een dermate goed idee dat elke leerkracht een Beweegpot Energizers kreeg als kerstcadeau. ,,Dat waren de eerste tweehonderd die we toen hebben verkocht. Tegen inkoopprijs, want Scala heeft ons op allerlei manieren ondersteund om dit goed op te zetten.”

Quote De gymlessen gingen niet meer door, voor de leerkrach­ten was dat een gemis. Of ik spelletjes op papier kon zetten Timo Vogels

Wat is dit idee echt waard? Kunnen we het nog meer uit gaan bouwen? Op die vragen kregen Vogels en Van Rees een antwoord bij het programma Dragons’ Den, te streamen bij Viaplay. Vier van de vijf ondernemers zagen niks in de pitch, Shawn Harris wél. De investering van Shawn Harris en haar investeringsmaatschappij Orange Wings omhelst twintig procent van de aandelen á 50.000 euro. Met dit groeigeld wil de Brabantse startup voorraden vergroten en salaris uitkeren, zodat de oprichters zich volledig aan Energize Games kunnen wijden.

Quote Vuurwerk inkopen, doorverko­pen. Partijtjes goederen verhande­len. Ik heb het op school allemaal gedaan Timo Vogels

Dus gaat Timo het onderwijs vaarwel zeggen? ,,Ik ga sowieso minder uren draaien, er waarschijnlijk na een jaar helemaal mee stoppen.” Want, zo zegt de Drunenaar, ondernemen zit toch in het bloed. ,,Vuurwerk inkopen, doorverkopen. Partijtjes goederen verhandelen. Ik heb het op school allemaal gedaan. Handel, het is uitdagend. Ik heb altijd wel gedacht dat ik ooit de switch van gymleerkracht naar ondernemer zou maken.”

Volledig scherm De opdrachten uit de beweegpot © Roel van der Aa