De boel nog wel even flink opporren, in aanloop naar Bourgondisch Heusden

Over dat opporren gesproken, Jil van Dongen (70) mag het zeggen. De secretaris van de organiserende stichting Vestingstad Heusden is geboren en getogen in de vesting. Hij kent de bewoners als geen ander. ,,De oorspronkelijke Heusdenaar is wel wat passief. In besturen trekken veelal mensen die hier later zijn komen wonen de kar. Al worden die natuurlijk op den duur ook Heusdenaren”, lacht hij. De verhalen dat ‘er nooit wat is te doen in Heusden’ wuift Van Dongen weg. ,,Er gebeurt altijd wat. Alleen weten mensen het niet, of zijn ze er niet warm voor te krijgen.”