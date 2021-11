De dag waarop al jaren wordt gewacht: het oordeel over de GOL

De GOL-plannen zijn bedoeld om de doorstroming op de A59 te verbeteren en (sluip)verkeer uit de dorpen te halen door randwegen aan te leggen. Maar ook het verbinden van natuurgebieden, het beter ontsluiten van bedrijventerreinen, de aanleg van waterberging, betere fietsvoorzieningen en het stimuleren van toerisme, recreatie en economische ontwikkeling zijn onderdeel van de plannen. Overigens lijkt iedereen inmiddels wel overtuigd dat de problematiek rond de A59 pas écht wordt opgelost, als de rijksweg wordt verbreed. Maar zo’n plan staat op nog geen enkele planning. Dus als het al zover komt, duurt het nog vele jaren voor zo'n verbreding een feit is.

Wie hebben de plannen gemaakt?

De provincie, de gemeenten Waalwijk, Heusden en ’s-Hertogenbosch, waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat hebben de kar getrokken. Verder waren er zo’n twintig organisaties, instanties en belangengroepen bij betrokken. Provinciale Staten keurden de plannen eind juni 2018 goed. De kosten werden toen geschat op zo’n 102 miljoen euro, inmiddels is dat ruim 128 miljoen. De provincie betaalt grofweg de helft, Heusden en Waalwijk elk bijna een kwart.

Wie zijn de bezwaarmakers?

Zowel individuele personen als organisaties en belangengroepen. Met name stichting Van Gol naar Beter roert de trom, maar ook Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen, Bewonersvereniging Vijfhoevenlaan, buurtschap de Melie en bijvoorbeeld Vlijmenaar Antoine Aarts uiten regelmatig kritiek op de plannen.

Wat zijn de bezwaren?

Het verzet richt zich bijvoorbeeld op het tracé van de nieuwe randweg ten oosten van Vlijmen. Maar de kritiek op de plannen in de Baardwijkse Overlaat voert de boventoon. Van Gol naar Beter ziet niets in extra en nieuwe wegen en rotondes ten noorden en ten zuiden van de A59, bedoeld voor onder meer de ontsluiting van bedrijventerrein Haven 8 in Waalwijk en de ontsluiting van een deel van Drunen. De stichting wil de toe- en afritten 38 (Waalwijk-Centrum) en 39 (Waalwijk-Oost) juist openhouden. Het steekt Van Gol naar Beter dat haar alternatieve plan (‘de verbeterde variant 72a’) van tafel is geveegd door de provincie. De kritiek op aantasting van de Baardwijkse Overlaat wordt gedeeld door bijvoorbeeld Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen, die zich met name verzet tegen het afgraven van 332 meter van de spoordijk en het leggen van een betonnen brug (voor een snelfietsroute) naast de afgegraven spoordijk.

Kritiek is ook dat provincie en gemeenten verkeerde cijfers en aannames gebruiken.

Zijn er nog andere zaken die spelen?

Ja, die zijn er. Zo werd tijdens de zitting eerder dit jaar duidelijk dat op basis van een toen kersverse uitspraak van het Europese Hof, de kans bestaat dat meer tegenstanders en omwonenden alsnog inhoudelijk bij de rechtszaak betrokken moeten worden. Overigens is het de vraag of de bezwaren van die groep tegenstanders inhoudelijk wezenlijk anders zijn dan de bezwaren van anderen.

En de stikstofproblematiek?

Die komt in de uitspraak van de Raad van State zeker aan bod. Wie bijvoorbeeld huizen wil bouwen of wegen wil aanleggen, moet aantonen dat die geen negatieve effecten hebben op de stikstofneerslag in natuurgebieden, in dit geval op bijvoorbeeld de Loonse en Drunense Duinen. De regels zijn inmiddels een aantal keren aangepast en strenger geworden, waardoor veel projecten stil kwamen te liggen. De politiek zoekt oplossingen voor de netelige kwestie. Vandaag wordt duidelijk welke gevolgen de stikstofregels hebben voor de GOL.

Wat als de Raad van State een streep haalt door de GOL-plannen?

Dat zal helemaal afhangen van de aard van de kritiek. Als de Raad van State alle bezwaren afwijst, kunnen de werkzaamheden relatief snel beginnen. De aanbesteding is al gedaan, voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd, ook al stuiten beide op scherpe kritiek bij tegenstanders van de GOL. Het andere uiterste is dat de rechters een streep halen door heel de GOL en provincie en gemeenten opnieuw moeten beginnen. Een derde variant is misschien wel het meest waarschijnlijk: de plannenmakers moeten op onderdelen hun huiswerk opnieuw doen en plannen gedeeltelijk aanpassen. Wat niet wil zeggen dat ze dan automatisch worden goedgekeurd.