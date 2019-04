De Dobbertjes houden het hoofd net boven water

Demonstra­tie Yuri van Gelder bij startsein voor bouwplan ‘Buurten in Besoyen’

10:35 WAALWIJK - Na de zomer start de bouw van woningen in en bij de voormalige gymzaal aan de Floris V-Laan in Waalwijk. Met het veelbesproken project Buurten in Besoyen krijgt het leegstaande gebouw eindelijk een nieuwe bestemming. Vanaf 20 april start de verkoop van de tien woningen. De metamorfose is het gevolg van een prijsvraag, die de gemeente begin vorig jaar uitschreef.