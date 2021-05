De Drie Linden: van nevenverdienste tot een honderdjarig icoon bij de duinen

Jo en Annie spelden elkaar een lintje op: ‘Hersenin­farct heeft ons ook leven verrijkt’

26 april DRUNEN - Jo Gorter en zijn vrouw Annie Gorter - Gevers mochten bij elkaar een lintje opspelden. Allebei werden ze Lid in de Orde van Oranje-Nassau, want waar Annie is, is Jo en andersom. Bijna 25 jaar zetten zij zich in voor Gehandicapten Platform ’s-Hertogenbosch. Daar ging wel een crisis aan vooraf.