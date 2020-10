De Drunense familie Smits: Allemaal postbodes

'Als ik alleen in jouw klompen mag staan, doe ik het." Dat zegt Jan Smits als zijn vader hem in 1965 polst om de boerderij over te nemen. Echter, pa vindt het niet fair tegenover de zeven andere kinderen de erfenis - vee en land - alleen aan Jan over te dragen. Te veel voeten in één paar klompen, dan kom je niet vooruit in het leven, weet Jan. Hij past dus voor het aanbod.