De één moet z'n verborgen talenten nog ontdekken, de ander laat ze zien bij Kunst in Altena

Dat kunst voor iedereen toegankelijk is, blijkt zowel uit het ruime aanbod van kunstenaars als het aantal bezoekers aan dit evenement. Ook voor toneel en muziek is ruimte tussen alle kunstwerken.

Basisscholen

Wethouder van cultuur en erfgoed, Paula Jorritsma, stelt tijdens de opening dat ‘cultuur voor en van iedereen is’. ,,En als we het over erfgoed hebben” zegt ze, ,,dan is het heel belangrijk de jeugd ook kennis te laten maken met kunst. Ik ben dan ook heel blij dat de basisscholen bij deze tentoonstelling betrokken zijn.”

Hans Werther is een van de zeventien exposanten en een van de organisatoren. De mooiste vindt hij zelf de familiefoto op het strand. Even verderop heeft Arja van den Heuvel haar schilderijen en tekeningen tentoongesteld. Het zijn monoprints, een druktechniek waarbij op een plaat met inkt of verf een afbeelding wordt gemaakt. Terwijl de inkt nog nat is, wordt de afbeelding afgedrukt op papier. Chantal Smits ontwerpt en vermaakt sieraden en Elly Walraven legt uit hoe raku gestookt keramiek wordt vervaardigd.