‘De eikenprocessierups heeft mij te pakken. En niet alleen mij’

Politie vindt wapens Nederland­se bende

12:53 MÁLAGA - De Spaanse politie heeft een wapenarsenaal ontdekt in het kader van een onderzoek naar een Nederlandse bende drugscriminelen. De politie van Málaga trof in een garage van een van de verdachten een Kalasjnikov, vijf machinegeweren, twee Skorpion-pistolen, twee automatische pistolen, een revolver, vier handgranaten en een heleboel munitie aan. Het arsenaal was verstopt in en auto en klaar voor gebruik, aldus meldingen van de politie.