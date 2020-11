De familie De Roon: 'Steenrijk en graag gezien in Waspik'

WASPIK - Van de familie De Roon is, op De Roonlaan en twee statige panden na, anno 2020 weinig meer terug te vinden in Waspik. Toch had deze steenrijke familie grote invloed op het dorp eind negentiende en begin twintigste eeuw. De familie wordt belicht in een uitgave van de Waspikse heemkundekring.

Het laatste familielid van De Roon verliet in 1931 het dorp. Daarmee kwam er een einde aan een periode van ruim tachtig jaar waarin deze zeer welgestelde familie mede haar stempel drukte op het dorpsleven van Waspik. Nadat oud-voorzitter Theo Zijlmans van de Waspikse heemkundekring al eens eerder in de familiegeschiedenis dook, pakte Diny Kamp de draad op om er een thema-uitgave van te maken.

Quote Hun manier van leven leek in vrijwel niets op die van de gemiddelde dorpsbewo­ner van toen Diny Kamp, Heemkundekring Waspik

,,De familie De Roon had een status waaraan vrijwel niemand in Waspik kon tippen. Hun manier van leven leek in vrijwel niets op die van de gemiddelde dorpsbewoner van toen. Vrijwel iedereen accepteerde in die tijd dat hun welstand ver uitstak boven die van de meeste mensen. Alleen al daarom werd er tegen de familie opgezien. Temeer nog omdat de heren De Roon zich ook inzetten voor de Waspikse bevolking. Door hun status hadden ze invloed op tal van zaken, ook buiten Waspik. Geld hadden ze in overvloed, zodat ze ook op financieel gebied een handje konden toesteken als dat nodig was. Iedere goede daad van de familie kon rekenen op grote waardering en dankbaarheid van haar dorpsgenoten."

Eerste De Roon

De eerste De Roon die vanuit Sprang-Capelle naar Waspik verhuisde, was Hendrik. De reden daarvan was zijn huwelijk, op 36-jarige leeftijd, met Maria Elisabeth Smits. Zij was weduwe van Johannes Vermeulen die eigenaar was van de hooi- en stro-perserij aan de Vrouwkensvaartse haven op 't Vaartje in Waspik. Het bedrijf kreeg het eerste telefoonnummer in Waspik, nummer 1. De hooiperserij zou lang door familie De Roon bestierd worden. Hendrik de Roon en Maria Smits kregen vier kinderen: Martinus, Willem, Hendrik en Petronella.

'Sunny Home'

Willem liet in 1880 het statige pand bouwen wat nu bekend is als Het Oude Raadhuis; het naastgelegen park hoorde bij de villa. Martinus de Roon ging met zijn vrouw Geertruida van Eeten wonen in het 'Zonnig Huis' in de toenmalige Kerkstraat. Naar verwachting hebben zij de naam van hun huis wat internationaler doen klinken door die te vertalen in het Engels. 'Sunny Home' werd op de voorgevel aangebracht.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Drukte bij het station na aankomst van het echtpaar De Roon. De heer De Roon met de hoge hoed in zijn hand en naast zich zijn vrouw met donkere jas en hoed met pluimen. Het meisje met de witte jurk is hun dochter Cornelia. © Marcel Donks

Optocht

Willem de Roon was degene die zich in Waspik het meest liet zien. Waren er bijzondere activiteiten, dan was hij in beeld. Kon hij door zijn goede contacten elders iets betekenen voor Waspik, dan zou hij dat niet nalaten. Diny: ,,Het is verbazend om te zien hoe de inwoners van Waspik zich inspanden om het echtpaar De Roon te verwelkomen na hun reis naar Parijs ter gelegenheid van hun zilveren huwelijk. Er werd zelfs een hele optocht georganiseerd op 5 mei 1904. Willem liet zich daarna niet onbetuigd en trakteerde de hele Waspikse bevolking, inclusief de armenkas."

De hele familiegeschiedenis van De Roon wordt in deze uitgave belicht. Dus ook de bemoeienissen in de Waspikse harmonie, paardrijvereniging Pegasus en de voetbalclub. De weduwe van Willem de Roon senior, Cornelia van Maaren, verliet Waspik op 26 januari 1931. ,,Toen zij Waspik verliet, kwam daarmee een einde aan een bijzonder tijdperk in de Waspikse geschiedenis. Op een gegeven moment werd het vermogen van de familie De Roon in Waspik geschat op, omgerekend naar de tijd van het onderzoek, ongeveer 36 miljoen gulden. Steenrijk dus, maar goed gezien."

Het hele verhaal is te lezen in de uitgave van de Waspikse heemkundekring die half december verschijnt.

Volledig scherm Het Erecomite van het Voetbalpromotiefeest bij de prijsuitreiking v.l.n.r .Dr. Lips, de heer Haagen, burgemeester Dekkers, Dick de Roon met de beker, Dr. V. Smits en Willem de Roon senior. © Marcel Donks