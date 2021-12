De familie Van der Pol kijkt met spanning en enige weemoed kijken naar Max. ‘Ik had er misschien ook kunnen staan’

Dit weekeinde is de familie Van der Pol in Cadzand. Wandelen over het strand, of een mooie tent uitzoeken om op zondagmiddag uitgebreid te gaan lunchen – om vijf uur moet je wegwezen – is er op zondagmiddag niet bij. Dan zit iedereen vanaf twee uur in een van de vakantiehuisjes aan de buis gekluisterd om elke seconde van de Grand Prix van Abu Dhabi op te zuigen. Immers, in de zandbak van Qatar valt de beslissing in de Formule I. Wordt Max Verstappen wereldkampioen?