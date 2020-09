De grote droom van Saartje Mol: naast Nijntje in de schappen

HEDIKHUIZEN - Rijmen op je voor- of achternaam; niet iedereen neemt het een ander in dank af. Bij Maartje Sol uit Hedikhuizen leidde het tot een kinderboek. Met in de hoofdrol Saartje Mol.

Het is bekend puberaal gedrag. De eerste letters van voor- en achternaam verwisselen en vervolgens is het lachen, gieren, brullen. Dan wordt Maartje Sol, Saartje Mol. Het was een vriendin die ermee kwam. ,,We waren een jaar of vijftien, we zaten op de mavo", blikt Maartje (37) terug.

Quote Waarom doe je er niks mee, je bent hartstikke creatief', zei ze nog Maartje Sol

Ze vond het helemaal niet erg, maakte onder de lessen zelfs stiekem tekeningen van Saartje Mol. De vriendin, inmiddels hartsvriendin, opperde zelfs om er een boekje van te maken..... ,,’Waarom doe je er niks mee, je bent hartstikke creatief', zei ze nog. Ik wil later vijf kinderen, dan komt een boekje goed van pas."

Jaren later kloppen vrienden die een kindje verwachten bij Maartje aan: of ze het geboortekaartje wil ontwerpen. Maartje heeft immers Productdesign gestudeerd in Utrecht en is handig met het potlood. Het geboortekaartje kwam er, net als de goede reacties.

En zoals dat gaat in vriendenkringen, er dienden zich nieuwe zwangerschappen aan en zo werd een zelfgemaakt boekje geboren, als kraamcadeau. Met Saartje Mol in de hoofdrol.

Quote Ik wilde iets maken dat anders is dan anders, waar een idee achter zit, dat tot de verbeel­ding spreekt. Iedereen moet met Saartje Mol zelf een verhaal kunnen creëren Maartje Sol

'Daar moet je iets mee doen', was weer een van de reacties. ,,Ik heb wat mensen gepolst of ze vonden dat het iets zou zijn en kreeg meteen al bestellingen", lacht Maartje. Dus ging ze aan de slag. ,,Ik wilde iets maken dat anders is dan anders, waar een idee achter zit, dat aanspreekt, dat een functie heeft, dat tot de verbeelding spreekt. Ik wil mensen graag inspireren en verrassen. Iedereen moet met Saartje Mol zelf een verhaal kunnen creëren."

Maartje Sol met haar boek

Dat laatste kunnen in elk geval de kinderen. Sol heeft het in het boekje op schetsmatige tekeningen gehouden, die de kinderen zelf kunnen inkleuren met de potloden die ze bij het boekje levert. ,,Zo maakt iedereen z'n eigen kunstwerkje."

In het boekje van tien dikke kartonnen pagina's (van gerecycled materiaal) komen zes karakters voor. Naast Saartje Mol ook Aapje Schaap, Pietje Pier, Sipje Kip, Vlegeltje Vogel en Mieke Mier.

,,Van elk karakter heb ik op rijm een karakterschets gemaakt, waarin ik eigenschappen van de mens heb verwerkt zodat iedereen zich erin kan herkennen."

Eerlijk

Ze is blij met de positieve reacties, vooral als die van kinderen komen. ,,Vrienden, kennissen, familie gunnen je het allemaal, dus die zullen misschien sowieso positief reageren. Maar niemand is zo eerlijk als een kind, die zegt gewoon de waarheid."

Op 8 augustus kwam het boekje uit, in een oplage van honderd. De tweede druk ligt inmiddels klaar, tweehonderd exemplaren dit keer. Waar ze wil eindigen? ,,Hoe mooi zou het zijn als ze straks bij Prenatal en Bruna liggen, naast Nijntje en Woezel & Pip", droomt Sol. ,,Het liefst zou ik van Saartje Mol een merk maken."

Nooit stil

In de volgende druk hoopt ze in elk geval ook een verhaal te vertellen. Zo heeft ze meer ideeën rond Saartje Mol. ,,Maar ik werk ook vier dagen als marketingmanager bij plantenkwekerij Van Son en Koot in Kaatsheuvel en één dag voor m'n eigen bedrijfje in productontwikkeling en innovatie. Mijn hoofd staat eigenlijk nooit stil."

Voor jou! Liefs van Saartje Mol kost 17,95 euro. saartjemol.nl

Het boekje over Saartje Mol, met bijgeleverde potloden.