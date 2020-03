‘De Halve Zool kan Waalwijkers helpen trots te zijn op hun stad’

ColumnAbdel Razak Chraou is op veel manieren een kleurrijk ondernemer. In Den Bosch geboren uit Marokkaanse ouders. Getogen in Waalwijk. En al jaren woonachtig in Kaatsheuvel. Zijn Waalwijkse vlaaienzaak vervult sinds een week de wens die ik hier uitte na de sluiting van het oude Schoenenmuseum.