De herinnering aan Lips ligt gevoelig in Drunen. ‘De Schroef moet De Schroef blijven. Punt’

DRUNEN - ‘Zomaar even’ de naam van sportpark De Schroef in Drunen wijzigen in ‘Dillenburgpark’? Zonder tussenkomst van de politiek? Nou, vergeet het maar. De historische band met Lips is daarvoor te groot. ,,De Schroef moet De Schroef blijven heten. Punt.”

Met die woorden gaat Han Vonk, fractie-ondersteuner van D66, nog het verst. De naamsverandering zou volgens hem onrecht doen aan de betekenis die Lips heeft gehad voor de ontwikkeling en cultuur van Drunen. ,,Drunen zou zonder Lips nooit zo groot geworden zijn als het nu is. Drunen is juist groot geworden door Lips en alle bedrijven die daaruit voortgekomen zijn.” De Lips-fabrieken (scheepsschroeven- en metaalbedrijven) zijn overigens inmiddels verdwenen uit Drunen, of overgenomen.

Vonk reageerde op vragen waarmee Annemarie Bok-Geelen (Gemeentebelangen) vorige week in de informatievergadering Bestuur en Samenleving de discussie aanzwengelde. Ze had gelezen over de naamsverandering van ‘sportpark De Schroef’ in ‘Dillenburgpark’. Dit op initiatief van de net opgerichte stichting Dillenburgpark, die een plan heeft gelanceerd om het park flink aan te pakken. Er moet meer reuring komen, meer ruimte om te wandelen, om (ongeorganiseerd) te sporten, elkaar te ontmoeten. De bestaande sportaccommodaties in het park moeten veel meer ‘openbaar’ toegankelijk worden en op de plaats van het dierenparkje is een kinderboerderij voorzien. En dat allemaal gecombineerd met mogelijk twee nieuwe scholen, wateropvang in wadi's, extra groen en een educatiebos.

Om het nieuwe elan uit te stralen en ideeën op te doen, hield de stichting een enquête die volgens stichtingsvoorzitter Rinus Krijger door zo’n zeshonderd mensen is ingevuld: gebruikers, recreanten, sporters, buurtbewoners en andere betrokkenen. Daarbij werd ook een aantal namen geopperd. Volgens wethouder Kees van Bokhoven vonden mensen Dillenburgpark de meest geschikte naam. ,,Wij kunnen daar prima mee leven. Het is een burgerinitiatief en het past ook goed bij de naam van de naastgelegen wijk en sporthal Dillenburcht. Andere namen dekken de toekomstige functie veel minder.”

Volgens Rinus Krijger ligt het iets genuanceerder. ,,De namen die we opperden hadden bijna allemaal iets met ‘de schroef’. Zoals Vitaalpark De Schroef, Beweegpark De Schroef, Sportpark De Schroef. Wij hebben ‘Dillenburgpark’ in de enquête niet gesuggereerd, maar we hebben er uiteindelijk wél voor gekozen; het past beter bij het nieuwe totaal-concept, bij wijk Dillenburg en bij de sporthal. Wat ons betreft moeten stichting en park dezelfde naam hebben, anders ontstaat alleen verwarring.”

Krijger wil overigens best met de gemeente overleggen over de naam. ,,Volgens mij is er officieel nog geen nieuwe naam."

Hoe dan ook, volgens Annemarie Bok kan niet zomaar even een nieuwe naam worden gegeven. ,,Het park is een geschenk van Lips, daar zou destijds een schenkingsovereenkomst over zijn opgesteld. Staat daar niet in of de naam zomaar gewijzigd kan worden?”, wilde ze weten. Volgens Van Bokhoven liggen er echter geen harde afspraken over het park. Krijger bevestigt dat. ,,Allerlei mensen roepen dat dingen zijn vastgelegd, maar niemand kan die afspraken vinden.”

Volgens Bok stelde destijds de gemeenteraad de naam vast. ,,Is een naamswijziging daarom niet de bevoegdheid van de raad? We komen hier nog op terug.”

Voor de fracties Van Os en D66 is het nu al wel duidelijk: De Schroef blijft De Schroef. En Rob Klerks (Heusden één) wil eerst meer weten over de enquête. ,,En naast het carillon dat herplaatst gaat worden, een van de weinige dingen die in Drunen nog aan Lips herinnert.”