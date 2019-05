De Heusdense molens draaien weer tijdens Nationale Molendagen 2019

Molenaar Henk van Horen, een van de 6 vrijwillige molenaars, is bezig de wieken draaiklaar te maken. "Dit is de originele molen", vertelt hij, "de andere twee zijn kopieën. Deze heeft vroeger waarschijnlijk bij de abdij in Postel gestaan en is in 1752 verhuisd naar (Lut)Lommel in België. Sinds 1971 staat hij aan de stadshaven en is na een grondige verbouwing in 1972 officieel in gebruik genomen".