De hoop bagger blijft maar groeien. Het is nu écht hoogste tijd om Elshoutse Wielen aan te pakken

Loon op Zand wil asielzoe­kers graag helpen: ‘Maar twee weken maximaal, langer kunnen we niet aan’

LOON OP ZAND - De crisisnoodopvang in sporthal De Wetering in Loon op Zand is voor twee weken en geen dag langer. 29 juni gaan de 150 asielzoekers die woensdag naar Loon op Zand komen weer terug de bus in richting Ter Apel.

9 juni