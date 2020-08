De jurk zou in een boetiek niet misstaan: Het Pieck laat van zich horen

DRUNEN - Jeugd proeft een week lang van de Kinderkunstweek in de Voorste Venne, opgezet door Het Pieck. Opgezet vanwege corona. ,,We wilden ons weer laten zien”, zegt directeur Laura Hoek.

De paspop draagt een jurk, oranje en rood. Zou niet misstaan in een boetiek, dames zouden er de pashokjes mee induiken. Achter de creatie zit geen modegoeroe, het stuk textiel is bedacht door Mare van Dal (14) uit Drunen en Merel Buijs (12) uit Herpt.

Zij doen met nog eens vier meiden mee aan een week lang Verf & Fashion. Bedacht door centrum voor de kunsten Het Pieck, uitgevoerd in de Voorste Venne.

Onder laten dompelen

,,Het gaat om kennismaken, ervan proeven”, zegt Mare. ,,En dus niet echt om leren.” Daarvoor moet je op een cursus. Maar die biedt Het Pieck niet. Beter gezegd: nóg niet. ,,Als er voldoende belangstelling is, moeten we er toch eens over nadenken”, zegt directeur Laura Hoek. Merel is sowieso al getriggerd. ,,Ik wil graag weten wat ze aanbieden.”

Kinderen onder de tien jaar – het zijn bijna allemaal meisjes – kunnen zich ook onder laten dompelen in de wereld die Het Pieck als zijn broekzak kent: muziek, dans, theater, beelden, vormen. Daarvoor is het thema Werelddelen gekozen.

Ook voedsel – tussen de middag blijven de kinderen over – is er een onderdeel van. Zo zijn er al Chinese rijstballetjes gegeten, als Amerika aan bod komt mag de popcorn niet ontbreken. Hoek: ,,Of misschien een suikerspin, al is dat wel erg zoet.”

Het is voor de eerste keer dat Het Pieck de Kinderkunstweek opzet. ,,Nee, we doen het niet om kinderen per se warm te maken voor het aanbod dat we vanaf september weer hebben, maar we wilden ons weer eens laten zien. Door corona zijn we al maanden lang buiten beeld gebleven.”

De belangstelling is volgens Hoek heel behoorlijk. ,,Tussen de tien en vijftien kinderen doen er dagelijks mee. Heeft ook met het virus te maken: vakanties zijn geschrapt, sommige jeugdvakantieweken ook.”

Meer jongens erbij betrekken

Het succes wil Hoek, die in juli al een dag reserveerde voor snuffelen aan de kunsten, continueren. ,,In de herfstvakantie er wat aandacht aan besteden. En misschien in de kerstvakantie.”

Moet er nog wel een probleempje worden getackeld, vindt Hoek. ,,Hoe gaan we de jongens erbij betrekken? Ik denk dat we een speciaal aanbod moeten maken, het mag wat stoerder.”