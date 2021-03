De kapel van Elshout wordt intiem: ‘Je wil kunnen bidden in beslotenheid’

Drive-in stembureau Kaatheuvel: weinig stemmers, wel voor herhaling vatbaar

19 maart KAATSHEUVEL - 371 inwoners brachten woensdag hun stem uit bij het drive-in stembureau op de gemeentewerf in Kaatsheuvel. Een laag aantal in vergelijking met andere stembureau’s in de gemeente. Toch denkt Loon op Zand dat de drive-in een blijvertje is.