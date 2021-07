De klus als burgemeester zit er nu echt op: ‘Kom je aan Waalwijk, dan kom je aan Nol’

WAALWIJK - Nol Kleijngeld zal nog wel even aan het idee moeten wennen. Na veertien jaar zit zijn klus als burgemeester van Waalwijk er nu echt op. Donderdagavond werd in een bijzondere raadsvergadering afscheid van hem genomen.

Het is net voor half tien. Nol Kleijngeld levert zijn ambtsketen in. Na zo'n 210 raadsvergaderingen was dit de allerlaatste bijeenkomst, met de vertrekkend burgemeester zelf als middelpunt. Vanaf vrijdag kan de 67-jarige Kleijngeld van zijn pensioen gaan genieten.

In theater De Leest werd uitgebreid stil gestaan bij de verdiensten van Kleijngeld. Zijn bijzondere band met Waalwijk liep als een rode draad door de avond. Het is toch een soort jongensdroom. Je bent veertien jaar burgemeester van Waalwijk, de plek waar je geboren en getogen bent.

Quote Ik ben trots als mensen het over ‘onze Nol’ hebben Nol Kleijngeld, Burgemeester Waalwijk

,,Kom je aan Waalwijk, dan kom je aan Nol", zo liet de Tilburgse burgemeester Theo Weterings via een video-boodschap weten. Hij was niet de enige spreker. Vertegenwoordigers van de Waalwijkse gemeenteraad, college: ze gaven hoog op over de inzet en betrokkenheid van Kleijngeld. In De Leest waren ook gasten uit het Duitse Unna, waar Waalwijk al jaren een vriendschapsband mee heeft. Oud-burgemeester Werner Kolter overhandigde Kleijngeld de speciale stadszegel met oorkonde van Unna.

Na alle toespraken en muzikale optredens blikte Kleijngeld nog eens uitgebreid terug op zijn burgemeesterschap in Waalwijk. Hoe zijn geliefde voetbalclub RKC Waalwijk op een bijzondere manier voor een faillissement behoed werd, maar ook de kwestie rond het weggepeste vluchtelingengezin Hayes in Waspik. ,,We hebben daar veel lessen uit kunnen trekken", stelde hij.

Drugscriminaliteit

Ook de strijd tegen ondermijning en drugscriminaliteit bleef niet onbesproken. ,,Ik had het me nooit vergeven als er een dodelijk slachtoffer was gevallen bij een schietpartij, die met drugs te maken had. En dat ik er niet alles aan gedaan had om dat te voorkomen.”

Kleijngeld benadrukte nog eens dat hij trots is dat mensen over ‘onze Nol’ praten als ze het over de burgemeester hebben. Van al die inwoners gaat hij overigens nog afscheid nemen. Dat gebeurt na de zomer als hopelijk na alle corona-ellende weer meer mag.

Zijn opvolger Sacha Ausems wordt volgende week geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester van Waalwijk.