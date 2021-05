De klus is enorm en de weerstand groeit. Toch moeten de windmolens en zonneparken er komen: ‘Wij gaan het doen’

VIDEO Zo kwamen de locaties voor windmolens in Hart van Brabant er. Krijgen burgers nog iets te zeggen?

13 februari TILBURG - Ze komen er onvermijdelijk aan in Midden-Brabant en De Langstraat, de windmolens en de hectares zonnepanelen. Bestuurders in de regio zijn het eens over de locaties. Hoe kwamen ze zo ver? En krijgen burgers er nog wat over te zeggen?