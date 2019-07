De kudde waterbuffels in de Noordwaard is in drie jaar verdubbeld

‘Soms is gewoon niet te voorkomen dat er natuur moet sneuvelen’

DRUNEN - De afgelopen tijd is er veel rumoer over de plannen van de gemeente Heusden met het voormalige Land van Ooit. Om belangstellenden een idee te geven wat de gevolgen hiervan zijn is op zondag 21 juli een wandeling door het park georganiseerd. Ondanks dat het maximum aantal deelnemers was vastgesteld op 25 is er een opkomst van ruim 40 geïnteresseerden.