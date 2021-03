De laatste van drie pareltjes klaar om opgepoetst te worden

DOEVEREN - Het ‘laatste pareltje aan het snoer’ moet uiterlijk 14 mei volgend jaar klaar zijn. Dan hebben we het over de restauratie van de Doeverensche Sluis, aan de Elshoutse Zeedijk. De slechte staat van de fundering zou nog roet in het eten kunnen gooien.

De eerste bevindingen over de fundering van de vervallen sluis zijn niet echt verontrustend. ,,Maar je weet pas echt hoe de staat is als de sluis helemaal is drooggelegd”, vertelt wethouder Kees van Bokhoven van de gemeente Heusden. Maar ook los daarvan is iedereen het er volgens Van Bokhoven wel over eens: er moet echt iets aan de sluis gebeuren.

Laatste van drie

Dat vonden ze in 2010 ook al, toen de politiek instemde met de Visie op de Elshoutse Zeedijk. Een jaar later volgde de uitwerking, met als een van de doelen het herstel van de drie sluizen in het noordelijk deel van de Zeedijk. Nu is dus rijksmonument de Doeverensche Sluis aan de beurt, de laatste van de drie. De sluis dateert van halverwege de 19de eeuw.

Wie de klus gaat klaren is nog niet bekend, het werk moet nog worden aanbesteed. Heusden kijkt daarvoor alleen in het wereldje van de erkende restaurateurs. Ook over de kosten is nog niets bekend, al begrootte Heusden eerder al eens een bedrag van 630.000 euro.

Quote Het resultaat zal ‘een plaatje’ zijn. Echt iets waar we trots op kunnen zijn Kees van Bokhoven, wethouder gemeente Heusden

De bedoeling is de volledige sluis te herstellen. Daarbij worden de sluisdeuren teruggebracht, ook al hebben die geen functie meer. Verder wordt de brug ter hoogte van de sluis vervangen door het liefst een houten exemplaar. Mogelijk komen er ook een trap en een steiger. Ook het omliggende groen wordt aangepakt. Omdat er sporen van een bever zijn aangetroffen maar geen beverburcht, wordt gedacht aan een ‘beverklunplaats’. Het resultaat zal ‘een plaatje’ zijn, zoals Van Bokhoven voorspelt. ,,Echt iets waar we trots op kunnen zijn.”

De einddatum van 14 mei 2022 heeft te maken met de subsidie die Heusden krijgt via de provincie. Ook Platform de Langstraat draagt iets bij. Restauratie in 2021 is van ‘belangrijke symbolische waarde’, stelt het Heusdense college. Het verwijst naar de Sint-Elisabethsvloed van 1421, waarvan de gevolgen merkbaar waren tot aan de Elshoutse zeedijk.