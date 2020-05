De Langstraat blijft herdenken, daar verandert een crisis niets aan

WAALWIJK/HEUSDEN - Kransleggingen zonder publiek, ‘The Last Post’ vanuit de kerktoren, eerder opgenomen filmpjes, online toespraken. Alles is anders in De Langstraat, maar Dodenherdenking blijft. Wel of geen crisis, we vergeten niet.

Overal ging het maandagavond nét weer even iets anders Maar met één grote gemene deler: we blijven oorlogsslachtoffers gedenken. Ook al moet dat noodgedwongen anders dan we gewend zijn. Mensen zijn aan huis gekluisterd, de stilte tijdens Dodenherdenking was er niet minder indrukwekkend om.

,,Een individuele invulling, passend bij deze crisistijd, om deze dag een passend eerbetoon te geven.” Zo vat de gemeente Heusden haar insteek van Dodenherdenking 2020 samen.

In haar eentje

Burgemeester Willemijn van Hees legde maandagmiddag bij de vier herdenkingsmonumenten in Vlijmen, Drunen, Elshout en Heusden een krans. In haar eentje. Fragmenten uit de beeldopnamen die daarvan zijn gemaakt, werden verwerkt in filmpje dat samen met een toespraak van Van Hees online kwam te staan.

Zo worden de inwoners toch bij de herdenking betrokken. Ook Waalwijk kiest voor de digitale aanpak. De gemeente toont een video met vooraf gemaakte opnamen, met een dodenappèl, kranslegging en de toespraak van burgemeester

Volledig scherm Burgemeester Van Hees legt een krans bij het monument in Vlijmen. © Marc Bolsius

Dodenherdenking in Sprang-Capelle werd voorafgegaan door het luiden van de klokken van alle kerken in het uitgestrekte dorp. Op verschillende plaatsen speelden trompettisten daarna The Last Post, zoals op het Raadhuisplein waar enkele tientallen mensen samenkwamen.

In de Hervormde Kerk in Sprang zorgde muziekvereniging Marijke voor een prachtige uitvoering van het bekende muziekstuk, na twee minuten stilte gevolgd door het Wilhelmus. Bijzonder was dat er vanuit de toren werd gespeeld.

Quote Indrukwek­kend. Alles is anders dan normaal, dus ook deze dodenher­den­king. Maar ik weet zeker dat we er zo op een waardige manier bij stil stonden Henk van Zelst

,,Indrukwekkend”, vertelt koster Henk van Zelst die er bij was. ,,Alles is anders dan normaal, dus ook deze Dodenherdenking. Maar ik weet zeker dat we er zo op een waardige manier bij hebben stilgestaan.”

Volledig scherm Burgemeester Hanne van Aart en de wethouders Jan Brekelmans (links) en Frank van Wel legden maandagavond een krans bij het oorlogsmonument bij de Duinen in Kaatsheuvel. © Pix4Profs/Jan Stads

Ook in de gemeente Loon op Zand zag Dodenherdenking er heel anders uit. Normaal zijn er honderden mensen op de been bij het Vredesmonument aan de Horst in Kaatsheuvel. Dit keer was het een zeer select gezelschap. Burgemeester Hanne van Aart en de wethouders Jan Brekelmans en Frank van Wel legden maandagavond een krans namens de gemeente.

Oorlogsgraven