De Langstraat gaat deze zomer dansen met groep Chinezen

WAALWIJK - Een groep van zo'n vijftig jonge dansers uit China komt half augustus voor drie dagen naar Waalwijk. Het is de bedoeling dat ze samen met dansers uit De Langstraat aan de slag gaan en een voorstelling voorbereiden voor in Theater De Leest.

Het project is een samenwerking tussen Stichting Global Exploration en het Kunstencentrum Waalwijk. Alle dansers uit de regio van 8 tot en met 18 jaar kunnen meedoen, als je lid bent van het kunstencentrum of een dansvereniging. Maar dat is geen harde voorwaarde.

Dansdag

Voor zondag 18 augustus is er een dansdag georganiseerd met verschillende workshops in verschillende dansstijlen. Dansstijlen van hier, maar ook Chinese dansstijlen komen aan bod. De dag wordt afgesloten met een eindperformance in De Leest.

Dagelijks leven

Naast het dansen is het de bedoeling dat de Chinese jongeren ook kennis maken met het dagelijks leven in Nederland. Om die reden is het kunstencentrum op zoek naar 25 gastgezinnen die van 15 tot en met 18 augustus twee Chinese leerlingen willen opnemen in het gezin. Of er ook ooit kinderen uit De Langstraat naar China gaan, verwacht het kunstencentrum niet. ,,Dat zou mooi zijn, maar op dit moment is dat niet aan de orde. Daar hangt natuurlijk ook een behoorlijk prijskaartje aan."

Inschrijven