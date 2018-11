DrieluikHEUSDEN/WAALWIJK/KAATSHEUVEL - De Langstraat verwelkomt Sint en zijn pieten in Heusden, Waalwijk en Kaatsheuvel. Een drieluik over deze intochten.

Intocht Heusden



De pepernotenboot meerde zaterdagmiddag aan in de Stadshaven van Heusden. Snoepgoed werd door de pieten de kade opgegooid terwijl kinderen liedjes zingen en dansen. Kersverse burgemeester Willemijn van Hees wacht samen met de twee jeugdburgemeesters Casper en Julia. ,,Ik vind het prachtig dat Heusden op deze manier de Sint binnenhaalt”, zegt Van Hees. ,,Al die blije kinderen, dat is geweldig. Het is heel leuk om dit in mijn eerste week te mogen beleven.”

Niet alleen de Goedheiligman en de zwarte pieten kwamen naar de Vesting, het Sinterklaascomité Heusden zette ook verkeersregelaars in die op de toegangswegen naar de vesting stonden. ,,Al vrij vroeg waren alle parkeerplekken vol en wezen de verkeersregelaars ze naar grote parkeerplaatsen buiten de vesting of in de woonwijken ernaast. Dat is allemaal goed gegaan.”

Sint Ties en piet Joep verwelkomen de Sint in Heusden © Sydney Douwes De tante van Ties (5 jr) en Joep (8 jr) maakte speciaal voor de broertjes een sint- en pietenpak, zodat ze deze aan konden trekken naar de intocht in Heusden-vesting. ,,Ieder jaar gaan we hierheen", vertelt Joep.

,,Vandaag verkleed als piet en mijn broertje als Sinterklaas." Ties vertelt blij: ,,Ik heb zelfs een staf en een mijter." De twee hebben nog geen verlanglijstje gemaakt, maar weten beiden al wat ze er zeker op gaan zetten. Joep wil graag tractors, zijn broertje heel iets anders. ,,Op mijn verlanglijstje komen dino's te staan. Die zijn cool en helemaal niet eng hoor." Op de vraag of ze ook hun schoen gaan zetten antwoordden ze een beetje sip. ,,We mogen van papa niet elke dag onze schoen gaat zetten. Dat vinden we jammer. Mama zegt dat de Sint niet elke dag bij ons langs kan komen omdat hij ook de schoentjes van andere kinderen moet vullen", legt Joep uit. Op school zijn ze al bezig met het feest. ,,We hebben de klas versierd en kijken elke dag het Sinterklaasjournaal."

Intocht Waalwijk

In Waalwijk kwam de Sint ook per boot aan, maar vervolgde daarna zijn weg te paard. Amerigo is ook meegekomen uit Spanje en bracht Sinterklaas naar het Raadhuisplein.

Senna werd verwend met een handje pepernoten © Sydney Douwes

De stoere Senna van der Donk (6 jr) uit Waalwijk stapt op zwarte piet af en regelt dat ze met hem op de foto mag. ,,Kijk, ik ben ook verkleed als piet want ik wil wel opvallen vandaag."



Opvallen deed ze zeker, ze is ook al met een andere piet op de foto geweest en ze heeft zelfs Amerigo geaaid. ,,Ik rij ook paard dus ik vond het helemaal niet eng om naast het paard van Sinterklaas te staan." Ze heeft een grote witte zak meegenomen waar ze al haar pepernoten in doet. Terwijl ze er een handje uitpakt vertelt ze dat ze nog geen verlanglijstje heeft gemaakt. Volgens haar moeder heeft ze al wel een hoop dingen aangekruist in het speelgoedboek. ,,Het liefst wil ik slijm! Dat zit in van die potjes en daar kan je dan mee spelen." Ook vraagt ze spulletjes om haar grote hobby te beoefenen. ,,Paardrijden doe ik heel graag dus ik heb rijlaarzen en een zweep gevraagd." Na de foto die ze samen met de piet maakt, krijgt ze nog een grote hand vol met pepernoten.

Intocht Kaatsheuvel

Met de lichtjestocht in Kaatsheuvel werd de Sint op een heel andere manier verwelkomd. De straten stonden al vroeg vol met enthousiaste kinderen en hun ouders. De verlichte stoet vertrok op het Wilhelminaplein en eindigde op het Anton Pieckplein waar werd afgesloten met een pietenshow.

Emma Lynn staat klaar om naar Sint en zijn pieten te zwaaien © Sydney Douwes

Piet Emma Lynn van de Waardt (8 jr) woont in Waalwijk maar gaat liever met haar familie naar de lichtjestocht in Kaatsheuvel. Dat is volgens haar veel leuker en specialer. ,,De lichtjes zijn zo mooi. De hele optocht geeft licht en dat zorgt voor een leuke sfeer. En volgens mij zijn hier ook meer pieten, dus krijgen we ook meer pepernoten", zegt ze lachend.