De Leest en De Voorste Venne schrappen alle theatervoorstellingen in maart

Tuincen­trum Sprang-Capelle nu echt jaar dicht: ‘Een primeur voor ons allemaal’

13:34 SPRANG-CAPELLE - Tuincentrum Agro Nova in Sprang-Capelle is donderdag daadwerkelijk voor een jaar gesloten. De maatregel is opgelegd, omdat er spullen zijn aangetroffen voor het opzetten van een hennepkwekerij. De sluiting is een primeur in de strijd tegen drugscriminaliteit.