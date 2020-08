De Leest is blij met ‘ondanks alles’ volwaardig theaterprogramma

Stef Bos trapt op 2 september het nieuwe theaterseizoen af bij De Leest in Waalwijk. En meteen twee keer op één avond; dé manier om toch nog een behoorlijk aantal bezoekers te kunnen trekken, want vanwege corona mogen er niet veel tegelijk naar binnen.

,,Onze grote zaal heeft 500 stoelen, maar nu kunnen we er maximaal 130 verkopen”, weet Janneke van Berkel, hoofd marketing bij De Leest. ,,Met twee optredens op één avond kom je dus nog maar tot de helft van wat anders in één keer had gekund. Maar goed, iedereen is blij dat we überhaupt weer van start kunnen en we doen ook allemaal wat water bij de wijn.”

Volgens Van Berkel is er alles aan gedaan om een bezoekje aan het theater volledig corona-proof te laten verlopen. ,,Overal staan, lijnen, stippen... Er zijn tijdsloten, rijenblokken in de zaal. Dus mensen hoeven echt niet bang te zijn dat ze het virus bij ons oplopen. Daar hebben we heel veel energie in gestoken.”

De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen begint op 22 augustus voor de vrienden van De Leest, op 26 augustus start de vrije verkoop. Het programma is vanaf zaterdag 15 augustus al te bekijken op de website van het theater. Behalve Stef Bos komen onder meer Karin Bloemen, Ellen ten Damme, Christel de Laat, Iris Hond Javier Guzman, Pierre Bokma en Carel Kraayenhof naar Waalwijk. ,,Ellen ten Damme heeft haar oorspronkelijke voorstelling aangepast vanwege corona. De mensen op het podium moeten zich natuurlijk ook aan de regels houden.”

,,Sommige voorstellingen, bijvoorbeeld die van Christel de Laat, zouden de afgelopen maanden bij ons zijn geweest maar dat kon niet vanwege corona. Die worden dus ingehaald", aldus Van Berkel, die blij is dat er weer theaterproducties kunnen worden opgevoerd. ,,Ik vind dat we ondanks alles toch weer een volwaardig programma aanbieden."

Overigens begint het theaterseizoen voor De Leest officieus dit weekend al, met de Efteling Musical Jokie en Jet. De eerste drie van de in totaal zes voorstellingen zijn al uitverkocht. ,,Omdat veel mensen met het hele gezin komen en de anderhalvemeterregel niet voor kinderen geldt, kunnen we bij deze musical net wat meer mensen kwijt dan 130. Maar bij vrijwel alle andere voorstellingen is dat niet het geval.”

