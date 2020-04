De Leest organiseert online theaterfestival: met Christel de Laat en talent van eigen bodem

WAALWIJK - De uitverkochte voorstellingen van Christel de Laat in Theater De Leest in Waalwijk mogen dan niet door gaan vanwege het coronavirus, de Brabantse comédienne is vrijdagavond toch te zien. De Leest is gastheer van het online Theater Virus Festival, en heeft De Laat gestrikt voor een optreden vanuit haar eigen huis.

Het Theater Virus Festival is een initiatief van De Goudse Schouwburg. Vijf theaters in Nederland doen inmiddels mee aan het online huiskamerfestival. Om de beurt zijn de theaters gastheer. Deze week is De Leest aan de beurt.

Cabaret

Over het programma hoefde directeur Sander Knopper niet lang na te denken. ,,Christel de Laat speelt veel bij ons en is altijd stijf uitverkocht.” Daarnaast regelde Knopper zijn persoonlijke favoriet, Raf Walschaerts van Kommil Foo, een Vlaamse cabaretduo. ,,In België zijn ze hartstikke bekend, hier minder, maar supergoed.” Singer-songwriter Ed Struijlaart treedt op en Edward Reekers, zanger van de symfonische rockband Kayak. Daarnaast is er ruimte van talent van eigen bodem. ,,Singer songwriter Cas Heim doet mee. Een jonge jongen uit Waalwijk die nu aan het conservatorium in Utrecht studeert.”

Het programma begint vrijdag om 20.00 uur en zal zo'n anderhalf uur duren. Elke artiest treedt een kwartier op. De volgorde van de optredens is nog niet bekend.

Gratis