De Leo's uit Waspik kiezen met hun wagen op carnavalszondag voor Raamsdonksveer

WASPIK - Carnavalsvereniging De Leo's uit Waspik doet dit jaar voor de eerste keer mee aan de optocht in Faantelaand (Raamsdonksveer) op zondag. Dat gaat ten koste van de optocht in Maoneblusserslaand (Waspik). Op zaterdag rijdt de indrukwekkende creatie van De Leo's zoals altijd in D'n Haaykaant (Raamsdonk).

Zondag was de jaarlijkse plakdag in de bouwschuur bij Pieter Boons in de Schansstraat. Met veel hulp werd het imposante bouwwerk helemaal geplakt. De komende weken wordt de creatie afgewerkt met kleur.

De schuur van Pieter Boons aan de Schansstraat in Raamsdonk is groot. Maar als de verschillende onderdelen van de wagen van CV De Leo's er in staan, is er eigenlijk ruimte tekort. Het verraadt dat de carnavalsclub dit jaar weer extra groot uit gaat pakken tijdens de twee optochten.

,,We gaan voor een top 3 notering, maar hopen natuurlijk op de eerste plek", vertelt 'Leo' Nick Verschure.,,Als we in Raamsdonk winnen, mogen we de wisselbeker houden. Maar goed, ook op andere plekken wordt gaaf gebouwd."

De wagen toont een Oosters tafereel compleet met Boeddha, olifant en tempel en dat in de maximale afmetingen. De wagen van CV De Leo's doet zaterdag 2 maart mee aan de optocht in Raamsdonk (Haaijkaant); de dag erna op zondag 3 maart schittert de wagen in de optocht van Raamsdonksveer (Faantelaand).

Volledig scherm CV De Leo's is weer bezig met de creatie van een indrukwekkende carnavalswagen. © Marcel Donks

