De liefde ontstond tijdens een fietstochtje, en nu zijn Roelof en Wilij van der Meijden 60 jaar getrouwd

De 84-jarige Roelof en de 83-jarige Wilij hebben elkaar leren kennen in Eden. ,,Daar zijn we allebei ook geboren", vertelt Wilij. ,,We kwamen elkaar tegen in het dorp. We fietsten een eindje met elkaar mee en zo is het begonnen. Ik was toen zestien jaar oud, mijn man was zeventien."

Roelof en Wilij zijn nog hartstikke vitaal. ,,We doen alles gelukkig nog zelf. Mijn man is altijd in de tuin en ik in huis. Eigenlijk ben ik altijd al huisvrouw geweest. Toen we getrouwd waren, verhuisden we naar Oosterbeek. Daar werkte mijn man bij een laboratorium. Later ging hij aan de slag bij een heidemaatschappij in Arnhem. Na twaalf jaar in Oosterbeek te hebben gewoond, verhuisden we naar Werkendam. Hier was Roelof eerst een tijdje werkzaam bij Bos & Kalis, later begon hij zijn eigen onderzoeksbedrijf. Verder heeft hij in Werkendam ook nog jarenlang in de gemeenteraad gezeten.”