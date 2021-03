De magische grens van 45.000 levert Heusden twee extra zetels op. Wie zou in 2018 geprofiteerd hebben?

VLIJMEN - Geen 27 maar 29 raadsleden behartigen na de verkiezingen van volgend jaar de belangen van de Heusdenaren. Die twee plekken extra zijn te danken aan de groei van het aantal inwoners. Maar welke partijen waren spekkoper geweest als die twee extra zetels bij de vorige verkiezingen al beschikbaar waren? Daar is in ingewikkelde rekensom voor nodig.

Burgemeester Willemijn van Hees zei het onlangs nog met enige trots, toen minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollogren haar gemeente bezocht als onderdeel van een rondje door Nederland vanwege de komende Kamerverkiezingen. Als Heusden volgend jaar naar de stembus mag voor de gemeenteraad, dan zijn er twee zetels extra te verdelen.

Twee extra

Vanaf dat moment gaan 29 wijze mannen en vrouwen de belangen van de Heusdenaren behartigen. De reden voor de uitbreiding is is simpel: Heusden is de magische grens van 45.000 inwoners gepasseerd. En dat levert automatisch twee extra raadszetels op. Het zal de democratische besluitvorming ongetwijfeld ten goede komen, want 29 weten meer dan 27 tenslotte. De uitbreiding van het aantal raadszetels is een extra reden om de raadszaal in Vlijmen te ‘verbouwen', hoewel dat toch al wel in het vat zat.

Rekenexercitie

Aan wie de extra raadszetels toe gaan vallen, dat is uiteraard koffiedik kijken. Maar stel nu dat bij de verkiezingen in 2018 al 29 zetels te verdelen waren geweest. Hoe zou de zetelverdeling er dan hebben uitgezien, op basis van het aantal toen uitgebrachte geldige stemmen?

Dat vergt een rekenexercitie. De eerste stap is daarbij niet zo heel moeilijk; het bepalen van de zogeheten kiesdeler: het aantal geldige stemmen (18.325), gedeeld door het aantal zetels (29). Die rekensom levert een kiesdeler van 631,9 op. Stap 2: deel het aantal stemmen dat op een partij is uitgebracht door de kiesdeler; daarmee kom je uit op het aantal volle zetels dat een partij in de wacht sleept.

Restzetels

Daarna wordt het wat ingewikkelder, want de rekensommen leveren natuurlijk nooit alleen maar ronde getallen op. Voorbeeld: DMP Heusden kreeg 4433 stemmen. Deel je die door 631,9, dan komt je uit op 7,0153. Zeg maar zeven zetels en een beetje. En al die beetjes zijn bepalend voor de zogeheten restzetels. En dat zouden er in Heusden vijf zijn geweest.

Bij de wat grotere gemeenten (meer dan 19 raadszetels) begint dan het echte gepuzzel. Het werkt volgens het systeem van de ‘grootste gemiddelden'. Te ingewikkeld om hier uit te leggen. Voor sommigen hogere wiskunde, voor anderen een fluitje van een cent.

Naar de groten

Afijn, na enig rekenwerk is daar de uitkomst. De eerste drie restzetels gaan naar achtereenvolgens Heusden Transparant, PvdA en Heusden één. Dat was in 2018 ook al zo. Wat dat betreft niets nieuws onder de zon dus.

Dan de twee extra restzetels. Die zouden gaan naar Gemeentebelangen en DMP Heusden, de toch al grootste partijen met respectievelijk zeven en vijf zetels. Dat juist zíj de restzetels krijgen, is overigens niet helemaal toevallig: bij het systeem van de ‘grootste gemiddelden’ maken de grootsten de meeste kans. Daar is niks aan te doen.

Nieuwe zetelverdeling

Samengevat: bij hetzelfde aantal stemmen, maar 29 in plaats van 27 zetels zou de uitslag zijn (met tussen haakjes de huidige zetels): DMP Heusden 8 (+1), Gemeentebelangen 6 (+1), Heusden Transparant 4, VVD 3, Heusden één 3, CDA 2, Groenlinks 1, D66 1, PvdA 1.

Daarmee zou de coalitie van DMP, Gemeentebelangen, VVD en Heusden één dus 20 van de 29 zetels in handen hebben. Nu zijn dat er 18 van de 27.

Geen hogere vergoeding

O ja, mocht iemand zich afvragen of meer inwoners en meer raadszetels ook een hogere vergoeding voor raadsleden betekenen? Nee, dat is niet het geval. Heusden valt toch al in de categorie 40.001 tot 60.000 inwoners. Daar horen vergoedingen bij van maandelijks bruto 1.362,81 euro, plus 181,28 euro onkostenvergoeding; jaarlijks krijgen ze daar bovenop 112,20 euro tegemoetkoming ziektekostenverzekering.

FEITEN ♦ In 2018 waren er 34.944 stemgerechtigden in Heusden. ♦ Nu, bij de Tweede-Kamerverkiezingen zijn dat er 34.890. Dat zijn er dus minder dan drie jaar geleden. ♦ Dat komt omdat bij gemeenteraadsverkiezingen ook EU-burgers mogen stemmen. Net als een aantal niet-Nederlandse inwoners die geen EU-burger zijn; ze moeten dan onder meer wel gedurende vijf jaar onafgebroken legaal in Nederland verblijven en minstens 18 jaar zijn.