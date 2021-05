De Mariakapel in Elshout is Diny’s tweede huiskamer: ‘Na enkele weken stonden de verdwenen kandelaars er weer, glimmend gepoetst en wel’

Casino Waalwijk mag straks 24 uur per dag open: minder kans op ramkraken en inbrekers

21 mei WAALWIJK - Casino Admiral in Waalwijk mag straks dag en nacht open. De gemeente Waalwijk wil meewerken aan een 24 uurs-openstelling, zeven dagen in de week. Het gaat voorlopig om een proef van een jaar. Met de ruimere openingstijden wil het bedrijf ook nachtelijke ramkraken voorkomen. De casino is al vaker doelwit geweest van inbrekers.