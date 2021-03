De Merwedebrug is 60 jaar oud, Agnes (64) was bij de opening: ‘Keihard staan zwaaien met mijn vlaggetje’

Het was een bijzondere dag, die woensdag de 15de maart 1961. Agnes ging met haar vader en moeder met de auto naar de opening toe. ,,Ik was net 4 jaar geworden. Er hing een zekere spanning in de lucht. Als kind voelde ik dat er iets bijzonders ging gebeuren. Wat precies, dat besef je nog niet. Maar iedereen had vlaggetjes bij zich waarmee enthousiast werd gezwaaid. En mijn moeder had pakjes drinken meegenomen. Dat maakte het voor mij bijzonder.’’