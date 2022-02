De Mini 80 staat op de tocht: organisatie zoekt kartrekker

Petitie tegen flexwonin­gen Vlijmen. ‘Wijk gaat bergaf­waarts, maak eerst breder plan voor de Vliedberg’

VLIJMEN - Inwoners van de wijk Vliedberg in Vlijmen zijn een online petitie gestart tegen de bouw van negentien flexwoningen voor spoedzoekers aan de Hoge Heide. Ze willen dat het plan in de ijskast wordt gezet en dat eerst een alomvattend plan voor de leefbaarheid in de wijk wordt gemaakt.

9 februari