De mobiele mini-SPAR zonder wielen moet ooit het water op

'Muziek verdient meer aandacht op scholen’: project Waalwijk valt of staat met steun bedrijven

11:15 WAALWIJK - Muziekonderwijs verdient veel meer aandacht op de basisscholen. Kunstencentrum Waalwijk gaat zich daar hard voor maken met het project Meer Muziek in De Klas. Groepen 4 en 5 van alle basisscholen in de gemeente moeten structureel twintig uur per jaar muziekles gaan krijgen, zo is het uiteindelijke doel. Maar het project valt of staat met financiële steun van het bedrijfsleven.