De Notenkrakers vallen in de prijzen: Musical Award voor Jessy Hooijmaijers

De Notenkrakers brachten Oliver begin januari vorig jaar op de planken in het Waalwijkse theater De Leest. Jessy Hooijmaijers trad als enige volwassene op in deze productie. Hij was als oud-Notenkraker hiervoor speciaal gevraagd. De uitvoering als geheel werd gekozen tot één van de beste vijf amateur musicalproducties in het seizoen 2020-2021. De prijsuitreiking was maandagavond in het Scala Theater in Utrecht.