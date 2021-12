De onrust in Veen is losgebarsten, maar de oplossing? 'Die moet binnen de gemeenschap gezocht worden’

Louise van der Heijden leidt Heusden Transpa­rant bij komende verkiezin­gen

VLIJMEN - Louise van der Heijden (37) uit Vlijmen is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker voor Heusden Transparant. Ze is nu fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij, die met vier zetels is vertegenwoordigd in de Heusdense gemeenteraad.

9 december