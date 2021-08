De ooievaars keren elk jaar terug in de tuin van Wim en Sijke Donks

WASPIK - Een prachtig landhuis omgeven door een bloemrijke tuin in een oase van rust. Met als klap op de vuurpijl rondvliegende en klepperende ooievaars. Het is de wereld van Wim Donks die samen met zijn vrouw Sijke op deze unieke plek woont. Sinds tien jaar broeden er jaarlijks wilde ooievaars in zijn tuin: de kroon op het werk van vele jaren voorbereiding.