De open dag is weer terug, maar dan nét anders: ‘De focus volledig op het kind’

Marjolein de Rooij - Terlouw, leerkracht lichamelijke opvoeding en biologie, vertelt deze zaterdagmorgen niks over hoe je een vogelnestje maakt in de ringen, of over de functie van het bottenstelsel van een mens. Op de open dag van het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg geeft ze individuele rondleidingen. Om tien uur staat Gylian van Wijnen (10) samen met vader Erik en moeder Rianne in de startblokken om in vogelvlucht een indruk te krijgen van de mogelijkheden die deze vmbo-school biedt.