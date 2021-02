De open dag van de middelbare school gaat virtueel: ‘Een goede manier om kinderen warm te maken’

WAALWIJK - De open dagen in het voortgezet onderwijs zijn alleen digitaal te bezoeken. Visualiseren van wat je te bieden hebt is daarbij het toverwoord.

Er staat een raam open bij scholengemeenschap de Overlaat in Waalwijk. Normaal zullen sommige leerlingen die kans grijpen om het klaslokaal te verlaten om te vrijheid tegemoet te gaan. Maar in dit filmpje besluiten twee jongens naar binnen te klauteren, geholpen door een leerkracht. De open dagen zijn afgelast, dus deze kans om een snelle tour door de school te maken laten de knullen zich niet ontgaan.

Binnen drie minuten maakt de docent de twee potentieel nieuwe leerlingen van groep zeven en acht lekker met fraaie beelden van het interieur. Van het scheikundelokaal, van de gymzaal, van het door leerlingen gerunde restaurant, van de werkplaats voor de automonteurs, waar misschien wel de nieuwste pits monteur van de Formule I-wagen voor Max Verstappen wordt opgeleid.

Blijvertje

Quote Ook na corona zullen we voor onze open dagen zo’n filmpje blijven maken Otto Dooijes, Directeur Deze teaser voor de open dag van deze zaterdag is naar alle regionale basisscholen gegaan, bestemd voor groep acht. “We hebben er al veel enthousiaste reacties op gekregen”, zegt directeur Otto Dooijes. “Het blijkt een fantastische manier om kinderen warm te maken een kijkje bij ons te nemen, al is het maar virtueel. Ook na corona zullen we voor onze open dagen zo’n filmpje blijven maken.”

Normaal begroet de Overlaat zo’n duizend tot 1500 jongens en meisjes. Deze keer niemand. Dooijes: “Dat is heel jammer, want bij ons valt heel veel te beleven en te doen. Dat wil je graag echt zien, concreet meemaken. Een taart bakken, een vliegtuig lassen, met elektro een lampje maken. Dat gaat nu allemaal online, daartoe worden momenteel door de verschillende profielen filmpjes gemaakt. Ze kunnen digitaal ook met docenten, leerlingen, ouders en onze Vrienden van de Overlaat, bedrijven die ons ondersteunen, spreken. Tevens kunnen ze vragen stellen aan ons Ondersteuningsteam over bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie.”

Echte rondleiding

Quote We proberen ons zo goed mogelijk te profileren en dat vergt wat creativi­teit Otto Dooijes, Directeur De schoolverlaters hoeven niet vanaf een scherm een keuze te maken. ,,Als er interesse is, maken we een afspraak. Krijgen ze samen met hun ouders een rondleiding, er zijn proeflessen.” Al met al: ,,We proberen ons zo goed mogelijk te profileren en dat vergt wat creativiteit en innovatief denken. En het kost geld. De acteurs in het filmpje zijn leerlingen en een docent, maar de cameraman is een professional.”

Pak je kansen op het Willem! Onder dat motto hield het Willem van Oranje College in Waalwijk afgelopen dinsdag en woensdag haar open dagen. Als je een kans wil grijpen, moet je die wel aanbieden. “Online hebben we verschillende filmpjes gezet waar onze school voor staat en wat we doen”, zegt directeur Kees Smit. Natuurlijk hoort daar een rondleiding bij: hoe ziet mijn nieuwe leef- en leeromgeving er uit? “Dat is op een ludieke manier ingevuld door onze gymnastiekleerkrachten. Op hun skates rolden ze door de afdelingen.” Video’s, foto’s, teksten en informatiesessies maakten de online open dag compleet.

Dinsdag waren er gemiddeld 170 mensen online, zegt Smit. “Daaruit zijn al verschillende afspraken voor een individuele rondleiding uit voortgekomen. Die rondleidingen doen we overigens al een paar maanden.” De filmpjes zijn gemaakt door oud-leerlingen. “We laten die natuurlijk online staan: het is een mooie manier om je visueel te promoten. Ik denk dat de makers er ook de markt mee op kunnen. Het is ook interessant voor bedrijven om zich op die manier te presenteren bij het invullen van vacatures.