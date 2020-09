De Pannekoekenbakker Heusden baalt van kritiek: ‘We doen ons stinkende best om overlast te voorkomen’

HEUSDEN - De Pannekoekenbakker in Heusden baalt van de klachten van omwonenden over het laden en lossen in de Drietrompetterstraat. ,,Vooral omdat we echt ons stinkende best doen om de overlast van laden en lossen zoveel mogelijk te beperken. Maar de straten in de vesting zijn smal en onze zaak kan alleen achterom worden bevoorraad."

Peter van Wijk, eigenaar van de Pannekoekenbakker wil zich het liefst alleen bezighouden met het runnen van zijn horecazaak, aan de Vismarkt in Heusden. ,,Gasten tevreden maken."

Klachten

Wie in elk geval níet tevreden zijn, zijn enkele bewoners van vooral de Drietrompetterstraat. Zij schreven onlangs een brief aan de gemeente Heusden waarin ze klagen over onder meer zware vrachtwagens in hun straat, wagens die met draaiende motoren laden en lossen, langdurig geblokkeerde straten, geluidsoverlast, schade aan huizen door verkeerde manoeuvres.

Ze vragen de gemeente Heusden om actie, bijvoorbeeld een verbod op vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton in hun straat. Zie zien ook een rol weggelegd voor de horeca-ondernemers en de leveranciers.

Quote Wij en Café Havenzicht worden al tientallen jaren bevoorraad via de Drietrom­pet­ter­straat. Dat is nooit anders geweest. We proberen van alles aan overlast te doen Peter van Wijk, De Pannekoekenbakker Heusden

Volgens Van Wijk schetsen de bewoners bij lange na niet het hele verhaal. ,,Wij en Café Havenzicht worden al tientallen jaren bevoorraad via de Drietrompetterstraat. Dat is nooit anders geweest. We proberen van alles aan overlast te doen. We vragen leveranciers met busjes te komen. Sommigen doen dat inmiddels, maar anderen hebben alleen vrachtwagens rijden. Enkele bedrijven bevoorraden ons inmiddels samen. En die komen dan met negen of tien volle rolcontainers, echt meer dan de 'twee tot drie halfvolle rolcontainers' waarover de briefschrijvers spreken."

Afspraken met leveranciers

Volgens de Heusdense ondernemer zijn de vrachtwagens die wekelijks langskomen op de vingers van één hand te tellen. ,,En ja, er staat weleens een vrachtwagen in de straat, en dat duurt weleens drie kwartier tot een uur. Maar bijvoorbeeld de wagens die vuil ophalen zijn binnen enkele minuten weg."

Van Wijk heeft afspraken met leveranciers vastgelegd in protocollen. ,,Koelmotoren uitzetten, rechts parkeren, vooruit de straat in, achteruit eruit, niet de weg blokkeren. Laden en lossen voor 12.00 uur. We hebben ze foto's laten zien van de overlast die wordt ervaren, we zijn continu bezig om goede oplossingen te vinden."

Quote Het klopt dat in het verleden afspraken zijn gemaakt de horeca aan de Vismarkt via de voorkant te bevoorra­den, maar dat gold niet voor ons. Want bij ons kan dat niet. Peter van Wijk, De Pannekoekenbakker Heusden

Als het niet nodig is, geen vrachtverkeer in de straat, Van Wijk is het er helemaal mee eens: ,,Maar er zitten nu eenmaal bedrijven. Die bepalen mede wat de vesting is. Het klopt dat in het verleden afspraken zijn gemaakt de horeca aan de Vismarkt via de voorkant te bevoorraden, maar dat gold niet voor ons. Want bij ons kan dat niet."

Het wachten is op de reactie van de gemeente op de brief en op de vragen die het CDA heeft gesteld.