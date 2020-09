‘De Passie’ gaat voor hoop, met berichten van het front

Jan wist direct dat hij met Joke wilde trouwen

15 september SPRANG-CAPELLE - 'Met dat meisje wil ik trouwen'. Dat is was Jan van der Schans dacht toen hij Joke de Rooij tientallen jaren geleden zag fietsen. Ze was op weg naar school in de Van der Duinstraat, waar Jan op dat moment toevallig aan het werk was.