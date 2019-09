De Pomp in Almkerk groeit: ‘We willen aan ons christelijk centrum inhoud geven’

Het werk zit er bijna op. Vrijdag is de officiële opening door de directeur van Youth for Christ-Nederland, Bram Rebergen. ,,Ja, een uitbreiding was echt noodzakelijk", vertelt Johan van den Heuvel, voorzitter van Youth for Christ-Altena waaronder het jongerencentrum valt. ,,In een weekend zijn er gemiddeld ongeveer vijftig jongeren. Met uitschieters naar boven en beneden. Ze komen uit heel Altena, maar ook uit Gorinchem en Waalwijk. Sinds 2015 zien we een duidelijk omslagpunt. Vanaf dan is er een permanente groei waarneembaar. Er ontstond behoefte aan een ruimte om in alle rust een gesprek te hebben. Dat is opgelost met een nieuwe zaal van 80 vierkante meter. Met daarin een aantal zithoekjes."