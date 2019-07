‘De Puist van Woudrichem’ moet weer een parel worden

Er wordt druk gewerkt in het monumentale pand in de Molenstraat in Woudrichem. De nieuwe eigenaren Joost de Kok en Tony Vos zien er heil in het al jaren leegstaande hotel Woudrichem weer nieuw leven in te blazen. Maar eerst moet het statige gebouw, dat tot 1995 dienst deed als postkantoor, flink worden opgeknapt. Interesse is er al, zegt het duo, om het hotel te gaan runnen. ,,Van meerdere partijen zelfs’’, verduidelijkt De Kok.