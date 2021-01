De reclamemast doet wat ie moet doen: opvallen. Maar één probleempje: hij mag er niet staan

Geboren en getogen in kasteel d’Oultremont. Bijzonder? ,,Voor mij was het gewoon thuis”

17 januari DRUNEN - Geboren en getogen in een kasteel. Een privilege waarvan je niet vaak hoort. Pas nadat Henk Roestenburg (70) kasteel d’Oultremont en landgoed Steenenburg in Drunen verlaat, beseft hij hoe bijzonder het eigenlijk is. ,,Voor mij was het gewoon ‘thuis’ en ik genoot van de prachtige omgeving en de vrijheid.”