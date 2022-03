De Rietdijk krijgt er een flink stuk bij: 10 hectare extra

GIESSEN - Bedrijventerrein De Rietdijk in Giessen wordt fors uitgebreid. Althans, dat is de bedoeling van het Regionaal Ontwikkelingsbedrijf Land van Heusden en Altena en de gemeente Altena. Tegelijkertijd zijn er vragen vanuit de politiek over de verkoop van grond.

Voor de uitbreiding er is, moet wel eerst het bestemmingsplan worden aangepast. Het voorontwerp is inmiddels klaar. Wie wil reageren kan dat schriftelijk of mondeling tot en met donderdag 17 maart doen bij de burgemeester en wethouders.

De uitbreiding komt aan de oostkant van het huidige bedrijventerrein. Het ligt ingeklemd tussen de N267 en de Parallelweg en omvat ook de voormalige boerderij Parallelweg 100. De stallen van die boerderij worden gesloopt. De bedoeling is het terrein ‘kwalitatief hoogwaardig en duurzaam in te richten’. De ontsluiting vindt plaats via het bestaande terrein, op de N267. Een aansluiting op de Parallelweg is uit een oogpunt van verkeersveiligheid niet gewenst. Er komt ook een ecologische verbindingszone, die het Pompveld en de Struikwaard met elkaar moeten aaneenschakelen.

Logistiek bedrijf

Het is niet voor het eerst dat deze uitbreiding in beeld is. In 2014 lag het plan er al, maar toen werd ervan afgezien omdat er geen behoefte aan kavels was. Dat is nu anders. De behoefte is groot en volgens de verwachtingen blijft die tot 2035. Er komt nu 10 hectare vrij voor bedrijven: twee grote kavels en kleinere van maximaal 5000 vierkante meter. Concreet betekent dit dat er ruimte is voor uitbreiding van een bestaand logistiek bedrijf, waarmee E. van Wijk BV zal worden bedoeld. Altena verwacht dat de uitbreiding op termijn driehonderd banen oplevert.

Te groot

Anne Duizer (ChristenUnie) heeft vragen gesteld over het plan. Hij wil weten waarom voor twee bedrijven een uitzondering wordt gemaakt op de bepaling dat er alleen bedrijven mogen vestigen met een oppervlakte van maximaal 5000 m2. Ook vraagt hij of het klopt dat een perceel van ongeveer 39.000 m2 aan één bedrijf wordt verkocht, waardoor een bedrijfsperceel ontstaat van ongeveer 98.000 m2. Volgens Duizer twintig keer zo groot als voor andere ondernemers is toegestaan.

Volgens Duizer wordt een tweede perceel van ongeveer 21.000 m2 aan één ondernemer verkocht. Hij wil weten wat daarvan de reden is en hoe precedentwerking wordt voorkomen. Verder heeft Duizer meer vragen. Bijvoorbeeld of er vooruitlopend op de uitgifte percelen zijn verkocht of koopovereenkomsten zijn gesloten en zo ja, voor welk prijs. Verder is hij benieuwd of bedrijven op De Rietdijk klem zitten omdat er geen grond beschikbaar is.

Het is dit jaar precies vijftig jaar geleden dat de aanzet gegeven werd voor de aanleg van bedrijventerrein De Rietdijk. Het ging toen om 15hectare.

Volledig scherm Reclamebord voor industrieterrein De Rietdijk, bij de 'start'. Van links naar rechts: wethouder A.P. Elshout, burgemeester J.N. Scholten, H.T. Kramer, C. Kant en J.A. Nieuwenhuizen (secretaris). © Beeldbank Streekarchief Langstraat Heusden Altena