De rinkelende telefoon klinkt bij de Waalwijkse horeca als ‘muziek in de oren’

WAALWIJK - De Gulle Lach, De Zoete Kers en Blauw eten & drinken: vandaag mochten ze weer hun deuren openen voor hun gasten. Van vreugdedansjes tot ballonnen in de zaak, de de uitbaters zijn blij. Ook met die extra twee uur. ,, Uiteten gaan, daar moet je in alle rust van kunnen genieten.”

Zaterdag 19 december genoten Edith en Peter Lezenne Coulanger bij De Gulle Lach in Waalwijk van een cappuccino met daarbij een stukje zelfgemaakte taart. Vanochtend herhaalde het Waalwijkse echtpaar dat, al lieten ze een lekkernij achterwege. Ze kunnen weer de draad oppakken. ,,Die gezelligheid hebben we gemist”, zegt Edith. ,,We zijn gepensioneerd, dan is het fijn dat je even uit je eigen cocon kan.”

De schade – de reuring opzoeken in een etablissement – willen Edith en Peter dubbel en dwars inhalen. Peter: ,,We gaan weer dagjes uit plannen, vooral naar musea.” Edith: ,,We gaan meer op pad dan normaal, want de afgelopen twee maanden hebben we kunnen sparen.”

Muziek in de oren

Het is rond kwart over elf. Druk is het nog niet in De Gulle Lach. Dat gaat wel gebeuren, zo vertellen de kaartjes GERESERVEERD op de tafeltjes. ,,Ik had het wel verwacht, hoor", vertelt eigenaar Linda Groenendaal. ,,Toen bekend werd dat de horeca weer mocht, begon al snel de telefoon te rinkelen. Voor reserveringen. Dat klonk me als muziek in de oren. Daarom was ik vanmorgen al om halfacht hier. Het is zó fijn dat we, ik en mijn medewerkers, weer gasten mogen ontvangen om ze te verwennen en om een praatje te maken.”

De afgelopen maanden waren pittig, zegt Groenendaal. ,,Je voelt je machteloos en dat is frustrerend. Je voelt verdrietig. Ja, gasten konden afhalen. Maar daarmee verdien je niet het zout in de pap. En je mist toch die interactie, het gesprek. Voor mij is dat een wezenlijk onderdeel van het vak.”

Vreugdedansje

Hermy van Orsouw, eigenaar van Blauw eten & drinken, maakte een vreugdedansje toen werd aangekondigd dat de horeca weer zijn ding mocht doen. ,,Waar ik heel blij mee ben is dat we niet tot acht maar tien uur open mogen zijn. Vooral in de weekenden zet je dan meer diners weg. Daarmee haal je bovendien mensen over de streep die om acht uur sluiten te vroeg vinden.” Minpuntje: ,,Een volle bezetting is niet mogelijk, want we moeten de anderhalve meter in acht nemen. Het is niet anders.”

De horeca heeft al meerdere keren meegemaakt dat de boel vanwege ras oplopende besmettingen weer op slot moest. Van Orsouw, die vanwege de herstart de zaak met ballonnen heeft aangekleed: ,,Ik heb er nu wel een goed gevoel over. Althans, tot oktober. Dan begint het griepseizoen weer, dan is niet voorspellen hoe dat virus zich gaat gedragen.”

Ook Blauw eten & drinken probeerde in de weekenden met afhalen nog enige omzet te boeken. ,,Er zit geen verdienmodel in. Je doet het meer om het contact te onderhouden met je klanten en je personeel.” En de rest van de week? ,,Thuis geklust, van de rust genoten. Als je 25 jaar volle bak hebt gedraaid, is dat fijn. Maar dat moet dus niet te lang duren. Niet voor mij, niet voor mijn medewerkers. Daarom is het fijn dat we onze gasten mogen verwennen.”

In alle rust

Bij restaurant De Zoete Kers in Drunen zijn deze woensdag rond lunchtijd heel veel tafels alweer bezet. ,,Erg veel reserveringen”, zegt eigenaar Joost van Leeuwen. ,,Wij willen weer graag, de gasten dus ook.”

Bij Van Leeuwen heeft het wel eens door zijn hoofd gespookt om er helemaal mee te kappen. ,,Ik ben 57: wat moet je anders? Niet voor iedereen is die mogelijkheid weggelegd dat je makkelijk aan je verplichtingen – personeel en pand – kunt voldoen.” Zijn grootste wens: ,,Dat alles weer open kan, dat het voorbij is.” In ieder geval is die weg ingeslagen, zelfs met een kleine bonus. ,,Tot tien uur open, dat is veel prettiger. Uiteten gaan, daar moet je in alle rust van kunnen genieten.”