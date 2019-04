De ruim 900 deelnemers van de 80 van 1 Altena zijn onderweg

ALMKERK - De ruim 900 deelnemers aan de 80 van 1 Altena zijn onderweg. De lopers werden vrijdagavond in beweging gezet door Arie den Hartog, de man die in zijn wandelcarrière al 100.000 wandelkilometers onder zijn wandelschoenen door liet glijden. Het startschot van de Almkerker klonk bij velen als muziek in de oren: eindelijk konden ze aan hun 'barre' tocht beginnen. Het wandel event gaat door alle 21 kernen van de gemeente Altena. De lopers moeten zaterdag om uiterlijk 18.00 uur finishen willen ze voor een oorkonde in aanmerking komen.

Bij de start aan de Sportlaan in Almkerk was het om 22.00 uur dringen geblazen. De snelle lopers wilden allemaal vooraan staan. Het was een mooie mengeling qua outfit. De ene loper was dik ingepakt, de andere een stuk luchtiger. Een enkeling was getooid met een hoofdlamp. Allemaal wel een rood veiligheidslampje. ,,Hebben jullie ook handschoenen bij je. Want het kan straks weleens koud worden", gaf De Vrijbuiters-voorzitter Jan van Rijswijk in een korte toespraak nog een laatste tip. Van Rijswijk huldigde ook nog Jelte van der Zee uit Vleuten omdat hij aan zijn 100ste (!) Kennedymars begon.

Familiegebeuren

Het enthousiasme en het vertrouwen in een goede afloop was bij de deelnemers groot. ,,Ik ben morgen om kwart voor twee hier terug want ik moet om twee uur bij de voetbalwedstrijd GRC 14-VVGZ zijn", is Rijswijker Steven Lobregt zeker van zijn zaak. Of hij getraind heeft ? ,,Ja, een week of drie geleden nog de bruggentocht gedaan via Gorinchem en Zaltbommel. En ik heb al een keer de 80 van de Langstraat gedaan." Voor Annelina Bouman uit Andel is het een familiegebeuren. ,,We zijn met ons twaalven. Ik heb goed geoefend. We gaan er voor. Ik moet Woudrichem in ieder geval halen want daar spelen wat leden van de brassband morgenvroeg en daar ben ik ook lid van."

De mannen van transportbedrijf E. van Wijk lopen voor een goed doel, de Hypofyse Stichting. ,,Ze doen het een beetje voor mij", zegt Natalie Kolbach die met een hypofyse-aandoening te maken heeft. ,,Ik ben super trots op hen."

Pikkedonker

In het pikkedonker ging het eerst richting het gehucht Uppel. Een soort 'opwarmer' want over een klein uurtje moest Almkerk opnieuw aangedaan worden maar dan in de Voorstraat. Om vervolgens door de polder naar Dussen te lopen. De eerste en snelste lopers meldden zich inderdaad na een klein uurtje al in de Voorstraat.

Onder de deelnemers ook wandelaars uit Duitsland, België, Engeland en Luxemburg. Na Almkerk voert het parcours door Dussen, Hank, Meeuwen, Babyloniënbroek, Eethen, Drongelen, Genderen, Wijk en Aalburg, Veen, Andel, Giessen, Waardhuizen, Uitwijk, Rijswijk, Woudrichem, Oudendijk, Sleeuwijk, Werkendam, Nieuwendijk en weer Almkerk (finish).

De verwachting is dat de snelste lopers (bij gemiddelde van 7 km/u) zaterdagmorgen al om 9.25 uur in Almkerk zullen arriveren.